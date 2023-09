NFL: Dallas Cowboys weiter wertvollste Franchise

Die Dallas Cowboys bleiben die wertvollste Franchise der Football-Profiliga NFL. Das Team aus Texas führt die Rangliste des Wirtschaftsmagazins Forbes mit einem Wert von neun Milliarden US-Dollar zum 17. Mal in Folge an. Laut Forbes-Schätzungen stieg der Wert des Klubs von Besitzer Jerry Jones im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent.

Auf den Rängen dahinter folgen in den Top fünf die New England Patriots mit sieben Milliarden US-Dollar, die Los Angeles Rams (6,9 Milliarden US-Dollar), die New York Giants (6,8 Milliarden US-Dollar) und die Chicago Bears (6,3 Milliarden Dollar). Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs belegt mit einem Wert von 4,3 Milliarden US-Dollar Platz 23.