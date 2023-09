NFL: Flugzeug der Pittsburgh Steelers muss notlanden

Glück im Unglück für die Pittsburgh Steelers. Das Flugzeug der NFL-Franchise musste auf dem Heimflug vom Auswärtsspiel in Las Vegas in Kansas City zwischenlanden.

Verschiedenen Medien in Pittsburgh berichten, dass das Flugzeug gegen 3:55 in der Nacht auf Montag am KCI-Airport zwischenlanden musste. Eines der Triebwerke soll zuvor mit Druckausfall zu kämpfen gehabt haben.

Wie CBS Pittsburgh berichtete, haben Feuerwehrautos die Airbus A330-900 anschließend untersucht. Die Reporter waren mit an Bord des Fliegers gewesen.

Die Steelers gaben aber bereits auf Social Media Entwarnung. Das Team und alle Insassen an Board sein sicher und man tue gerade „alles Notwendige, um noch am Abend in Pittsburgh anzukommen.“

NFL: Steelers Spieler scherzen nach Notlandung

Die Steelers waren auf dem Weg zurück nach Pittsburgh, nachdem sie am Sonntag mit 23:18 bei den Las Vegas Raiders gewonnen hatten.

Trotz der Notlandung waren die Spieler weiterhin bester Laune und scherzten auf der Social Media Plattform X (früher Twitter). So schrieb Defensive Lineman Cam Heyward, dass die Notlandung wegen einem „roughing the passer call“ (Zu Deutsch: „Grobes Foul am Quarterback“) an seinen Teamkollegen Minkah Fitzpatrick gewesen sei.

Zudem machte er Witze, dass die Steelers-Rückreise von Kansas-City-Chiefs-Star Travis Kelce organisiert werden sollte, als Andeutung daran, dass dieser Musik-Star Taylor Swift zu seinem Spiel nach Kansas City hatte einfliegen lassen.