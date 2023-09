NFL spielt bis mindestens 2029 in Tottenham

Die National Football League (NFL) wird bis 2029 jährlich mindestens zwei reguläre Saisonspiele im Stadion des Premier-League-Klubs Tottenham Hotspur in London austragen. Wie die NFL am Donnerstag weiter mitteilte, wird das hochmoderne Stadion in London von der Liga den offiziellen Titel „Home of the NFL in the UK“ erhalten.