Saisonaus droht! Drama um NFL-Superstar Rodgers - New York Jets gewinnen Krimi gegen Buffalo Bills

Die New York Jets haben im ersten Monday Night Game der Saison einen Sieg eingefahren.

Die Jets setzten sich dabei im Division-Duell mit 22:16 gegen die Buffalo Bills durch - doch der Sieg ist wohl sehr teuer erkauft. Denn das mit Spannung erwartete Jets-Debüt des 39-jährigen Aaron Rodgers dauerte gerade einmal vier Spielzüge!

Bei einem Sack von Bills-Linebacker Leonard Floyd verletzte sich der Star-Quarterback an der Achillessehne und musste von zwei Betreuern begleitet vom Feld und in das medizinische Zelt am Seitenrand gebracht werden.

Später war auf Videos zu sehen, wie der viermalige MVP in den Katakomben abtransportiert wurde, Rodgers trug einen Stützstiefel. Röntgenaufnahmen zeigten keine Knochenbrüche, doch ein Achillessehnenriss wird befürchtet. Das würde wohl das Saisonaus bedeuten!

Eine MRT-Untersuchung am Dienstag soll genauere Informationen liefern. „Das MRT wird wahrscheinlich bestätigen, was wir bereits vermuten. Wir werden heute beten, aber es ist nicht gut“, sagte ein ernüchternd klingender Coach Robert Saleh: „Es tut mir weh für Aaron. Aber ich will die Hoffnung nicht aufgeben.“

Rodgers hatte die Green Bay Packers 2011 zu ihrem vierten Super-Bowl-Gewinn geführt und war nach 18 Jahren im Klub zu den Jets gegangen.

NFL: Rodgers-Ersatz überzeugt - Bills retten sich in Overtime

Für Rodgers kam Vorjahres-Starter Zach Wilson. Dieser löste seine Ersatzrolle gut und brachte am Ende 14 von 21 Pässen für 140 Yards an den Mann. Hinzu kam ein Touchdown sowie eine Interception.

Die Bills führten zur Hälfte bereits mit 13:3 - doch danach gelang kaum mehr etwas und nach einem 13:0-Lauf der Jets standen sie sogar mit dem Rücken zur Wand. Ein etwas glückliches Fieldgoal aus 50 Meter Yards rettete die Bills jedoch in die Verlängerung.

In der ersten Overtime der neuen Saison gewannen die Bills den Münzwurf, doch die Chance auf den Sieg schwand schnell.

Nach zwei unpräzisen Bällen von dem an dem Tag unglücklich agierenden Quarterback Josh Allen und einer False-Start-Strafe waren die Bills rasch in Not geraten - und den folgenden kurzen Punt der Bills trug Jets-Returner Xavier Gipson über 65 Yards zum Sieg in die Endzone.

In der kommenden Woche treffen die Bills auf die Las Vegas Raiders, während die Jets bei den Dallas Cowboys antreten müssen - ob Rodgers dann bereits wieder dabei sein kann, ist aktuell sehr fraglich.

