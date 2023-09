Steinforth zur NFL: "Sehen uns als Entertainment-Plattform"

Deutschland einer der größten NFL-Märkte

Die neue Spielzeit der US-Profiliga startet in der Nacht zu Freitag (2.20 Uhr MESZ) mit dem Duell von Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs gegen die Detroit Lions. In dieser Saison werden erstmals gleich zwei NFL-Spiele in Deutschland ausgetragen, am 5. November treffen die Chiefs in Frankfurt auf die Miami Dolphins. Eine Woche später spielt der sechsmalige Champion New England Patriots ebenfalls in Frankfurt gegen die Indianapolis Colts.