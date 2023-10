Chiefs legen in Frankfurt mit "ChampionShip" an

Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs bringt zum NFL-Gastspiel in Frankfurt am Main eine Spezialanfertigung mit. Das Footballteam um Star-Quarterback Patrick Mahomes wird mit einem für den Klub angefertigten Boot am Ufer des Mains im Zentrum der Stadt anlegen.

Das "ChampionShip" soll während des gesamten Aufenthalts der Chiefs in Deutschland rund um das Spiel gegen die Miami Dolphins am 5. November die zentrale Anlaufstelle für die Aktivitäten der Franchise dienen. Am 3. und 4. November ist das rote Schiff für die Öffentlichkeit zugänglich.

5422f5e70b12f0c41a7febc9e62f8e98728d3c19-ipad.jpg