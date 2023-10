Deutscher NFL-Star kassiert heftige Klatsche

NFL: St. Brown kann Lions-Niederlage nicht verhindern

Die Lions waren in Baltimore nach einem Horrorstart von Beginn an klar unterlegen. Nach vier Touchdowns der Ravens lagen St. Brown und Co. bereits Mitte des zweiten Viertels 0:28 zurück. Der Receiver war mit 13 Passfängen für 102 Yards mal wieder in guter Form, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.