Eagles-Star Kelce über Spiel der DFB-Elf: "Wird Spaß machen"

Footballstar Jason Kelce von den Philadelphia Eagles weiß zwar „nur ein bisschen was über den deutschen Fußball“ - aber das Spiel der DFB-Elf am Mittwoch (02.00 Uhr/ARD) in Kelces NFL-Heimstadion gegen Mexiko wird „beim Zuschauen sicher Spaß machen“, sagte der Center und Bruder von Ausnahmespieler Travis Kelce dem SID nach der 14:20-Pleite bei den New York Jets.