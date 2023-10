NFL: Chiefs? „Kein großartiges Team“

Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs haben sich in Woche acht der NFL eine überraschende Niederlage eingefangen. Der aktuelle Super-Bowl-Champion kassierte bei den Denver Broncos eine 9:24-Pleite.

Chiefs? „Kein großartiges Team“

Mahomes selbst erklärte nach der Niederlage: „Mir ging es heute Nacht richtig schlecht. Aber morgens ging es dann wieder etwas besser.“ Neben den beiden Interceptions stand auch noch ein Fumble zu Buche. An seiner linken Hand (er wirft mit der rechten) zog sich Mahomes zudem mehrere blutende Schnittwunden zu.

Diesen Umstand betonte Collin Cowherd in seinem The Collin Cowherd Podcast . „Er war krank. Die meisten von uns nehmen sich einen Tag frei, wenn sie krank sind. wir spielen nicht im härtesten Sport Amerikas.“ Dennoch ging er mit den Chiefs hart ins Gericht. „Das ist kein großartiges Team“, sprach er dem aktuellen Super-Bowl-Champion die absolute Topklasse ab. Zwar habe es einen großartigen Trainer, einen tollen Tight End und Quarterback, erklärte Cowherd. Dennoch sei es kein großartiges Team. „Es braucht mehr Waffen.“

Am kommenden Sonntag soll Mahomes beim mit Spannung erwarteten Showdown mit den Miami Dolphins wieder auf dem Platz stehen. Das Duell der Super-Offensiven findet am 5. November in Frankfurt statt.