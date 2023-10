NFL: Chiefs-Serie! Mahomes bedankt sich bei Defense

Die Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes sind in der NFL weiter erfolgreich unterwegs und untermauern ihren Favoritenstatus.

Im Duell gegen die Denver Broncos siegten die Chiefs mit 19:8 und setzen damit eine beeindruckende Siegesserie fort. In den vergangenen 16 Duellen mit dem Division-Rivalen gingen die Chiefs immer als Sieger vom Feld. Die letzte Pleite kassierten sie im September 2015 - damals war Peyton Manning noch Quarterback in Denver.

Chiefs sieg dank Kicker und starke Defense

Die Offense um Mahomes, der je einen Touchdown und Interception warf, tat sich gegen die schwächste Defense der Liga schwer. Von fünf Drives, die bis in die Redzone gingen, endete lediglich einer in der gegnerischen Endzone.

„Wir streben nach etwas, das besser ist als das, was wir im Moment tun“, sagte Head Coach Andy Reid nach der Partie. Mahomes meinte selbstkritisch: „Wir haben noch viel Raum, um uns zu verbessern.“

So wurde Kicker Harrison Butker zum Mann des Spiels. Er versenkte alle vier Field Goals und verhalf damit seinem Team zum Sieg. Nit dem Ablauf der Uhr in Hälfte eins verwandelte er sein zweites Fieldgoal an diesem Tag aus 60 Yards Entfernung und stellte damit auf 13:0.