NFL: Das sieht man nur selten! Doppel-Debakel für Falcons-QB in London

Dieses zweite Viertel würde Desmond Ridder wohl am liebsten ungeschehen machen. Bei der 7:23-Pleite seiner Atlanta Falcons vor 85.716 Fans im Londoner Wembley-Stadion gegen die Jacksonville Jaguars warf der Falcons-Quarterback gleich zwei Interceptions in Folge.

Beim Stand von 0:10 hatte er seine Offense nach acht Spielzügen an die 45-Yards-Linie der Jaguars geführt. Doch statt im neunten Versuch Wide Receiver Drake London zu finden, landete der Ball in den Händen von Darious Williams. Der Cornerback trug das Ei im Anschluss über 61 Yards in die gegnerische Endzone und erhöhte auf 16:0. Der anschließende Extrapunkt von Brandon McManus war nur noch Formsache.

Sitzt Heinicke Ridder nun im Nacken?

Damit gelang Ridder keine Werbung in eigener Sache. In der Offseason unterschrieb Taylor Heinicke einen Zwei-Jahresvertrag in Atlanta. Zwar wurde der 30-Jährige als Backup verpflichtet, kann in den vergangenen beiden Spielzeiten aber insgesamt 24 Spiele als Starter bei den Washington Commanders aufweisen.