NFL: Eagles verlieren erstmals - St. Brown mit Touchdown

Die Philadelphia Eagles sind in der National Football League (NFL) nach dem sechsten Sieg im sechsten Spiel das letzte Team mit einer makellosen Bilanz. Der Super-Bowl-Verlierer der Vorsaison gewann am Sonntag bei den New York Jets mit xxx und untermauerte seine Titelambitionen eindrucksvoll. Zuvor hatten die San Francisco 49ers beim 16:19 bei den Cleveland Browns ihre erste Saisonniederlage hinnehmen müssen.

Weiter ungeschlagen: Jalen Hurts und die Eagles

© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/DUSTIN SATLOFF