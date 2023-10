NFL: Drei Interceptions! Packers-Quarterback Love leitet Pleite gegen Raiders ein

So allmählich kommen sie in der NFL in die Spur! Mit ihrem zweiten Saisonsieg haben die Las Vegas Raiders ihre Niederlagen-Serie vorerst beendet - und beim 17:13 den Green Bay Packers gehörig die Tour vermasselt.

„Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Je mehr man sich ans Gewinnen gewöhnen kann und das zu einem Teil seiner Identität machen kann, hilft dir das auf dem Weg durch die Saison. Weiter zu gewinnen, das ist, um was es geht“, sagte Raiders-Receiver Davante Adams nach dem Duell mit seinem Ex-Team bei ESPN .

Eine noch stärkere Performance spulte indes Defensive Ends Maxx Crosby ab: „Maxx ist ein Monster. Er ist ein Gamechanger. Ich habe mit vielen großartigen Spielern gespielt und ich habe niemanden gesehen mit so viel Stolz und so viel Können in dem, was er tut“, lobte Adams. Crosby war es letztlich auch, der Green Bay das Leben hochgradig schwer machte.