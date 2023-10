NFL: Rodgers-Ersatz? Arroganz-Anfall von Ladenhüter

Als sich Aaron Rodgers im ersten Spiel für die New York Jets die Achillessehne riss , kam auch direkt die Frage auf, wie das Team den Ausfall kompensieren will. Vielleicht mit Cam Newton?

Für den einstigen Superstar war ein mögliches Engagement bei der „Gang Green“ allerdings nie ein Thema, wie der 34-Jährige nun im Podcast RG3 and The Ones verriet.