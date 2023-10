NFL: St. Brown fehlt Chicago vorerst

Der deutsch-amerikanische Football-Profi Equanimeous St. Brown wird den Chicago Bears in der NFL wegen einer Oberschenkelverletzung wochenlang nicht zur Verfügung stehen. Wie die Franchise am Freitagabend (Ortszeit) bekannt gab, wurde der Wide Receiver auf die Liste verletzter Spieler gesetzt, was einen Ausfall von mindestens vier Spielen bedeutet.