Nichte von NFL-Star während des Spiels im Stadion geboren

„Jetzt habe ich also eine neue Nichte“, sagte Bell der Zeitung WLFI nach dem Spiel grinsend und sprach von einem „Segen“. Der 22-Jährige „hoffe, dass ich sie sehen kann, wenn ich wieder in die Stadt komme“.

Sanitäterin überwältigt: „Wow, das ist gerade passiert“

Allen bringt Bills wieder in die Spur

Allen bringt Bills wieder in die Spur

Wie konnte es so weit kommen?

Wie konnte es so weit kommen?

Ashley Vlaskamp, eine der helfenden Rettungssanitäterinnen, zeigte sich irritiert, aber überglücklich. „Man geht nicht zur Arbeit und denkt: ‚Ich werde heute ein Baby entbinden‘“, so Vlaskamp. „Und schon gar nicht in einem Football-Stadion. Aber nachdem alles vorbei war, hatte ich einen Moment, in dem ich nur dastand und sagte: ‚Wow, das ist gerade passiert‘.“