Dolphins-Headcoach McDaniel: "Eine coole Chance"

Headcoach Mike McDaniel sieht das NFL-Gastspiel seiner Miami Dolphins in Frankfurt als einmalige Gelegenheit. „Es ist eine coole Chance, an einem Ort zu spielen, wo noch keiner von uns war“, sagte der 40-Jährige am Freitag bei der Pressekonferenz in der Mainmetropole: „Ich war noch nie in Europa. Wir dürfen uns glücklich schätzen.“