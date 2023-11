Hammer! Deutscher NFL-Profi entlassen - Jakob Johnson raus bei Raiders

Bitter: Nachdem der Fullback in der ersten Saison alle Spiele für sein neues Team absolviert hatte, verpasste Johnson zuletzt wegen einer Gehirnerschütterung zwei Partien. In seinem Podcast „What happens in Vegas“ hatte der 28-Jährige zuletzt allerdings erzählt, von den Coaches trotz Genesung nicht für den Kader nominiert worden zu sein.