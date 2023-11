NFL: Hurts-Run sorgt für Thriller-Sieg der Eagles

Mit einem unwiderstehlichen Run hat Quarterback Jalen Hurts den Philadelphia Eagles ihren zehnten Saisonsieg in der National Football League (NFL) geschenkt. Beim 37:34 gegen die Buffalo Bills lief Hurts in der Verlängerung über zwölf Yards in die Endzone und sorgte für den entscheidenden Touchdown. Super-Bowl-Finalist Philadelphia ist mit zehn Siegen aus elf Spielen die Nummer eins der Liga .

Nach 60 Minuten stand es 31:31, in der Overtime brachte Kicker Tyler Bass die Bills mit einem Field Goal aus 40 Yards zunächst in Führung, dann schlug Hurts zu. Der 25-Jährige warf insgesamt drei Touchdown-Pässe und schaffte es zweimal selbst in die Endzone. Nie zuvor war der Starspieler in einer Partie an fünf Touchdowns beteiligt gewesen.