Mahomes fit für Frankfurt-Spiel: "Atmosphäre wird großartig"

Der zuletzt kränkelnde Quarterback-Star Patrick Mahomes ist fit für das Deutschland-Gastspiel mit seinen Kansas City Chiefs. "Es geht mir wieder besser. Mich hat ein bisschen eine Krankheit erwischt, so etwas kann passieren", sagte der zweimalige Super-Bowl-Gewinner in einem Videocall vor dem NFL-Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) in Frankfurt gegen die Miami Dolphins.