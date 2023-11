NFL: "Befreit mich!" Steelers-Star sorgt für Wirbel

George Pickens hat in der NFL für Aufregung gesorgt! Der Wide Receiver der Pittsburgh Steelers hat auf Instagram seinen Unmut kundgetan. Er löschte alle Posts in Steelers-Uniform und sorgte mit einer Story, die „Free me“ (übersetzt „befreit mich“) lautete, für Aufsehen!

Dabei hatten die Steelers die Partie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen die Tennessee Titans mit 20:16 gewonnen. Wieso also der ganze Ärger? Die Social-Media-Eskapaden des 22-Jährigen hinterließen ratlose Gesichter. Pickens löschte seine „Free me“-Story zwar wieder, doch die Worte wirken wie ein Hilfeschrei, der als Wechselwunsch getarnt ist.

Will Pickens etwa einen Wechsel erzwingen?

Durch die Instagram-Story werden Erinnerungen an den Fall Randal Kolo Muani wach! Der französische Fußballer hatte seinen Wechsel zu Paris-Saint-Germain regelrecht erzwungen. Auch Kolo Muani hatte all seine Instagram-Beiträge gelöscht und sich geweigert, zum Conference-League-Playoff-Spiel nach Sofia zu reisen.

Pickens hinkt Erwartungen hinterher

Da dürfte ihm der aktuelle Trend nicht gefallen. In den vergangenen zwei Partien wurde jeweils lediglich fünfmal in seine Richtung geworfen. Beim Duell mit den Titans standen gerade einmal zwei Catches für insgesamt -1 Yard zu Buche.

Bahnt sich ein Kabinendrama bei den Steelers an? Mark Kaboly vom Online-Portal The Athletic berichtete bei 93.7 the fan: „Pickens hat das Spielfeld als Erster verlassen, er verschwand sofort in den Katakomben. Nach dem Spiel hat er mit niemandem gesprochen!“