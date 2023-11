NFL: Chiefs-Star pöbelt gegen Deutschland-Spiel!

„Ja, es nervt, ich muss für ein paar Tage ein Babysitter für meine Hunde finden. Für uns Spieler ist es nicht schön, dass wir für die Zeit in Deutschland von unseren Familien getrennt sind. Das sollten wir in Betracht ziehen“ erklärte der Wide Receiver seinen Unmut.

Neben dem Spiel der Kansas City Chiefs gegen Miami Dolphins am kommenden Sonntag können die deutschen Fans sich ebenfalls auch auf das Duell der Indianapolis Colts gegen die New England Patriots am 12. November freuen. Beide Spiele finden im Deutsche Bank Park in Frankfurt statt.