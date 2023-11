NFL: Detroit Lions setzen 89-jährige Tradition fort

Die NFL hat an Thanksgiving eine ganz besondere Tradition, die insbesondere durch die Detroit Lions, aber auch durch die Dallas Cowboys geprägt wird. Beide Franchises haben an diesem Feiertag seit dem Jahr 1978 ununterbrochen ein Heimspiel. Bei den Lions läuft die Serie sogar schon weitaus länger.

Vor genau 89 Jahren waren die Detroit Lions zum ersten Mal Gastgeber eines Thanksgiving-Spieles und starteten damit eine der ältesten Traditionen der NFL. Initiator war der damalige Teambesitzer George Richards, der einen Trick nutzte, um die einheimischen Spieler zu den Lions zu locken. Dabei war er auf Anhieb erfolgreich und machte sich zunutze, dass er den lokalen Radiosender WJR besaß. Durch die Zugehörigkeit des Senders zum nationalen Radionetzwerk NBC konnte er das Thanksgiving-Spiel bewerben.

Von da an startete eine Serie, die nur durch den 2. Weltkrieg durchbrochen werden konnte. Seit Kriegs-Ende haben die Lions durchgängig an Thanksgiving gespielt. Glück hat ihnen das aber nicht immer gebracht, was eine sechs Spiele andauernde Pleiten-Serie bestätigt. Hoffnung auf Besserung besteht jedoch, zumal das Team in der laufenden Saison bei acht Siegen und nur zwei Pleiten steht.

NFL an Thanksgiving: Cowboys auf den Spuren der Lions

Nicht ganz so lange dauert die Tradition bei den Dallas Cowboys an. Die zu diesem Zeitpunkt erst sechs Jahre alte Franchise versuchte im Jahr 1966 den Lions nachzuahmen. So veranstalteten sie ihr eigenes Thanksgiving-Spiel, um Fans anzuziehen.