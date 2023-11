NFL in Frankfurt: RTL knackt erneut Millionengrenze

Auch mit dem zweiten Teil des NFL-Doppelpacks in Frankfurt/Main hat RTL vor den TV-Bildschirmen zumindest die Millionengrenze geknackt. Bis zu 1,08 Millionen Footballfans sahen am Sonntagnachmittag das insgesamt dritte reguläre Saisonspiel der National Football League (NFL) auf deutschem Boden, der sechsmalige Super-Bowl-Champion New England Patriots verlor 6:10 gegen die Indianapolis Colts.