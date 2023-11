NFL will neue Märkte erschließen: 2024 ein Spiel in Deutschland

In den vergangenen Jahren stationierte die NFL bereits in Großbritannien, Mexiko, Kanada und Deutschland. Dies ist Teil des Internationalisierungsprozesses, den die Liga durchläuft. Abgeschlossen ist dieser jedoch noch lange nicht. Dies bestätigte Roger Goodell, der seit 2006 als Commissioner der National Football League fungiert.

„Wir werden nächstes Jahr sicherlich einen neuen Markt erschließen. Ich denke, dass wir diese Entscheidung in 30-45 Tagen treffen werden“, erläuterte er im Gespräch mit Sky - Sports -Redakteur Neil Reynolds. Godell hat sich eine „rapide Ausbreitung internationaler Spiele“ zum Ziel gesetzt. Demnach werde im Jahr zusätzlich zu Deutschland und Großbritannien noch in einem weiteren Land gespielt werden.

NFL-Pläne für Deutschland enthüllt: Ein Spiel in München

Schon jetzt wurde jedoch klar, wie genau die NFL-Pläne für Deutschland im kommenden Jahr laufen. Nachdem 2022 bereits in München gespielt wurde und am 5. und 12. November die Duelle Kansas City Chiefs - Miami Dolphins und New England Patriots - Indianapolis in Frankfurt finden werden, soll 2024 wieder nur ein Spiel stattfinden.