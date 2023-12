Irre Punkte-Show! Cowboys bezwingen Seahawks in historischem Duell

Kurios: Mit dem Offensiv-Feuerwerk gelang beiden Teams Historisches. Es war erst das fünfte (!) Spiel in der mehr als 100 Jahre langen NFL-Geschichte, in dem nicht ein einziges Mal gepuntet wurde. Mehr noch: Die Seahawks avancierten gar zum ersten Team, das trotz 35 oder mehr Punkten und keinem Punt verloren hat.

Dabei zeigte sich Wide Receiver D.K. Metcalf in Top-Form, bot mit 134 Yards und drei Touchdowns seine beste Performance in dieser Saison. Mit einem 73-Yards-Touchdown zu Spielbeginn eröffnete Metcalf zudem spektakulär den Punktereigen.

Cowboys siegen dank verbesserte Defense

Die Cowboys antworteten ihrerseits mit zwei Touchdowns und führten auch dank eines Field Goals zu Spielbeginn mit 17:7. Seattle kämpfte sich jedoch wieder ran und ging sogar mit einer 21:20-Führung in die Pause.

In der zweiten Halbzeit wachte die Defense der Cowboys dann aber auf. Nicht zuletzt Cornerback DaRon Bland, der in der ersten Hälfte ein perfektes Quarterback-Rating von 158,3 erlaubt hatte, steigerte sich. Er fing Mitte des dritten Viertels seine bereits achte Interception in dieser Saison.