NFL: Cowboys folgen 49ers in die Play-offs

Die Dallas Cowboys stehen in der Football-Profiliga NFL als zweites Team nach den San Francisco 49ers vorzeitig in den Playoffs. Durch den Sieg der Carolina Panthers über die Atlanta Falcons (9:7) und die Niederlage der Green Bay Packers gegen die Tampa Bay Buccaneers (20:34) am Sonntag hat das Team um Quarterback Dak Prescott seinen Platz in der Meisterrunde schon sicher.