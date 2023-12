NFL: Rams auf Playoff-Kurs

Angeführt von Quarterback Matthew Stafford bleiben die Los Angeles Rams in der NFL auf Play-off-Kurs. Beim 30:22 gegen die New Orleans Saints warf der 35 Jahre alte Routinier für 328 Yards und zwei Touchdowns. Die Rams stehen im Rennen um die letzten beiden Wildcard-Plätze im Norden bei acht Siegen und sieben Niederlagen, die Saints zwei Spieltage vor Hauptrundenschluss hingegen bei einer negativen Bilanz (7:8).

Die Rams belegen in der NFC West vorläufig den zweiten Platz, der Division-Sieger steht mit den San Francisco 49ers (11:3) bereits fest. Auch die Saints sind noch im Rennen um die Playoffs, liegen in der NFC South nur knapp hinter den Tampa Bay Buccaneers (7:7). Nächste Woche kommt es in Florida zum direkten Duell im Kampf um den Division-Titel.