NFL: San Francisco sichert sich Division-Sieg

Die San Francisco 49ers haben sich in der Football-Profiliga NFL als erstes Team den Sieg in ihrer Division gesichert. Bei den Arizona Cardinals feierte der Super-Bowl-Anwärter einen 45:29-Erfolg und ist nach dem sechsten Sieg in Serie nicht mehr vom ersten Platz der NFC West zu verdrängen. Die Play-off-Teilnahme hatten die 49ers schon sicher.