NFL-Übertragungen: RTL "super happy" mit bisheriger Saison

TV-Sender RTL hat zum Jahresende ein positives Zwischenfazit seiner ersten NFL-Übertragungen gezogen. Der US-Football habe in den bisherigen 14 Wochen der Regular Season in Deutschland mehr Menschen als je zuvor erreicht, schrieben die Kölner am Donnerstag in einer Pressemitteilung. RTL hatte sich zu dieser Saison die Rechte für die National Football League (NFL) von ProSieben gesichert.