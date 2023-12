NFL: Wilde Szenen! Patrick Mahomes rastet nach Drama-Pleite gegen die Bills aus, Dallas düpiert Philadelphia

So hat man Patrick Mahomes noch nie gesehen! Der Quarterback der Kansas City Chiefs hat bei der dramatischen 17:20-Pleite gegen die Buffalo Bills im heimischen Stadion die Kontrolle verloren ist komplett ausgerastet.

Eine Minute vor Schluss zauberte der amtierende Champion einen Spielzug aufs Feld, der wohl als geniales Play in die Geschichte der NFL eingegangen wäre. Mahomes passte zu Travis Kelce, welcher den Ball aber direkt weitergab an Kadarius Toney. Dieser lief für 49 Yards in die Endzone und damit zum vermeintlichen 23:17 wenige Sekunden vor Schluss.