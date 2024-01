Knall bei den Seahawks: Pete Carroll kein Head Coach mehr

Die Ära von Pete Carroll als Headcoach der Seattle Seahawks ist nach 14 Spielzeiten beendet. Wie das Team aus der Football-Profiliga NFL am Mittwoch bekannt gab, wird der 72-Jährige bei den Seahawks in Zukunft nur noch als Berater tätig sein. Am Sonntag hatte Seattle die Play-offs verpasst - Carroll, ältester Trainer der Liga, wollte trotzdem weitermachen.