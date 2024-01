Mit 72: NFL-Coach Carroll will weitermachen

Auch mit 72 Jahren hat Pete Carroll noch immer nicht genug. Der Headcoach der Seattle Seahawks aus der Football-Profiliga NFL will weitermachen und geht 2024/25 nach derzeitigem Stand in seine 15. Saison beim Klub. "Ich habe vor, dieses Team zu trainieren", sagte der älteste aller NFL-Trainer in seiner Radioshow.