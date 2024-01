NFL: Bears erhalten Nummer-eins-Pick - weil Panthers so schlecht sind

Ravens und 49ers sichern sich Freilose

Die Baltimore Ravens krallten sich derweil mit einem Kantersieg im Topspiel ein Freilos in der ersten Play-off-Runde. Der überragende Star-Quarterback Lamar Jackson führte das beste Team der Liga am Sonntag mit fünf Touchdown-Pässen zu einem überraschend deutlichen 56:19 gegen die Miami Dolphins - mit dem 13. Sieg im 16. Saisonspiel ist den Ravens der erste Platz in der AFC nicht mehr zu nehmen.