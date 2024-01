NFL-Hammer! Seahawks-Coach entlassen

Das teilte die Seahawks Chefin Jody Allen, Schwester von Microsoft-Gründer Paul Allen, in einem auf X verbreiteten Statement mit: „Nach eingehenden Gesprächen und sorgfältiger Abwägung der Interessen der Franchise haben wir uns mit Pete Carroll einvernehmlich darauf geeinigt, dass er nicht mehr als Cheftrainer, sondern als Berater in der Organisation tätig sein wird.“

Beinahe wäre dem gebürtigen Kalifornier mit den Seeadlern gar ein Back-to-back-Titel gelungen, doch im Super Bowl 2015 zeichnete er sich für den finalen Spielzug verantwortlich, welcher in einer Interception und der gleichbedeutenden Niederlage gegen die New England Patriots endete.

NFL: Carroll erfolgreichster Seahawks-Coach

Dennoch sei man ihm in Seattle auf ewig dankbar, so Allen: „Pete ist der erfolgreichste Trainer in der Geschichte der Seahawks, er hat der Stadt ihren ersten Super Bowl-Titel beschert und in den vergangenen 14 Jahren auf dem Spielfeld und in der Gemeinde viel bewegt.“