NFL: Ravens siegen deutlich - auch 49ers weiter

Die Baltimore Ravens sind in in der Divisional Round der NFL-Play-offs ihrer Favoritenstellung voll gerecht geworden und sind wie auch die San Francisco 49ers nur noch einen Sieg von der Super-Bowl-Teilnahme entfernt. Die Ravens um Quarterback Lamar Jackson besiegten die Houston Texans dank einer starken zweiten Spielhälfte (24:0) deutlich mit 34:10 und treffen im AFC Championship Game am kommenden Wochenende auf den Sieger des Duells zwischen den Buffalo Bills und Titelverteidiger Kansas City Chiefs.