NFL: Schiedsrichter Killens mit Novum beim diesjährigen Super Bowl

Novum beim diesjährigen Super Bowl! Terry Killens wird der erste Sportler in der Geschichte der NFL sein, der sowohl als Spieler als auch als Schiedsrichter beim Super Bowl teilgenommen hat.

Der 49-Jährige ist bereits seit fünf Jahren als Unparteiischer der amerikanischen Football-Liga aktiv und wurde nun in das Schiedsrichterteam für das Spiel am 11. Februar berufen. Zuvor hatte er sechs Jahre als Schiedsrichter in der American Athletic Conference (AAC) gearbeitet.