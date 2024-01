Wie im Vorjahr: St. Brown nimmt am Pro Bowl teil

Der deutsch-amerikanische Footballprofi Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions nimmt wie im Vorjahr am Pro Bowl der NFL teil. Zunächst war der Wide Receiver nicht für das Allstar-Game nominiert worden, rückte nun aber für den verletzten A.J. Brown von den Philadelphia Eagles nach. Kurios: Schon in der Vorsaison war der 24-Jährige nachnominiert worden - auch für Brown.

Am Sonntag hatte St. Brown mit den Lions auf dramatische Weise im Play-off-Halbfinale mit 31:34 bei den San Francisco 49ers verloren und den erstmaligen Einzug in den Super Bowl verspielt. Der Passempfänger überzeugte in dieser Saison mit 119 Catches sowie zehn Touchdowns in 16 Spielen - jeweils Karrierehöchstwerte.