Fix: NFL gibt MVP bekannt! Fluch schlägt wieder zu

Er hat es wieder geschafft. Lamar Jackson hat zum zweiten Mal in seiner noch jungen Karriere den NFL -Titel für besten Spieler der Saison bekommen.

Der Quarterback der Baltimore Ravens, der bereits 2019 zum MVP gekürt worden war, steht damit in einer Reihe mit dem legendären Running Back Jim Brown. Die beiden Star-Spieler sind beide zweimal für eine Spielzeit geehrt worden, bevor sie 27 Jahre alt waren.

Jackson führte die Baltimore Ravens in der umkämpften AFC zum ersten Platz in der Conference. Mit 3.678 Passing Yards und einer Passgenauigkeit von 67,2 Prozent stellte er neue Karriere-Bestwerte in seiner sechsten NFL-Saison auf.