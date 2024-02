"Inakzeptabel": Kelce entschuldigt sich für Reid-Rempler

Erst der Rempler, dann die Reue: NFL-Profi Travis Kelce vom Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs hat sich für seine hitzige Konfrontation mit Headcoach Andy Reid entschuldigt. "Es ist definitiv inakzeptabel und ich wünschte, ich hätte es sofort zurückgenommen", sagte der Tight End im gemeinsamen Podcast mit seinem Bruder Jason: "Ich kann mich nicht so sehr aufregen, dass ich den Trainer stoße und ihn aus dem Gleichgewicht bringe."

Kelce war in der ersten Halbzeit des Super Bowls gegen die San Francisco 49ers (25:22 n.V.) lautstark auf seinen Trainer losgegangen, nachdem er bei einem wichtigen Spielzug vom Feld gehalten worden war. "Als er stolperte, dachte ich: 'Oh, Scheiße'", so der 34-Jährige.