Nach Schüssen bei Super-Bowl-Parade: Zwei Teenager angeklagt

Nach den Schüssen bei der Siegesfeier der Super-Bowl-Champions in Kansas City sind erste Anklagen erhoben worden. Wie das Familiengericht des Jackson County am Freitagabend bekannt gab, wurden zwei Jugendliche „wegen Schusswaffenbesitzes und Widerstands gegen die Festnahme“ angeklagt. Es werde „erwartet, dass weitere Anklagen folgen, da die Ermittlungen der Polizei andauern“, hieß es in der Mitteilung weiter.