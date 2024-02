NFL: Lamar Jackson zum zweiten Mal MVP

Quarterback Lamar Jackson von den Baltimore Ravens ist in der Football-Profiliga NFL zum zweiten Mal als wertvollster Spieler ausgezeichnet worden. Der 27-Jährige hatte sein Team mit 13 Siegen und vier Niederlagen in der Hauptrunde auf Platz eins geführt, in den Play-offs scheiterte Baltimore im Halbfinale an Titelverteidiger Kansas City Chiefs (10:17).