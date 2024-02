Nzeocha drückt 49ers die Daumen: "Lebenslanger Fan"

Nzeocha stand von 2017 bis 2022 bei der Franchise aus der US-Football-Profiliga unter Vertrag. Bis heute verfolgt der Linebacker die Niners, die Mannschaft gefällt ihm. "Wenn die 49ers alles auspacken, was sie können, sind sie nur ganz schwer zu schlagen", so Nzeocha: "Die sind alle aus dem richtigen Holz geschnitzt."

Doch auch der Gegner im Super Bowl LVIII (58) in der Nacht zu Montag (00.30 Uhr MEZ/RTL und DAZN) sei formstark. "Die Chiefs waren in der regulären Saison nichts Besonderes, eher Durchschnitt", so Nzeocha, "aber, wenn es drauf ankommt, klickt es wieder."