St. Brown auch im Pro Bowl stark

St. Brown war nach der Niederlage im Playoff-Halbfinale gegen die San Francisco 49ers (31:34) nachnominiert worden. Wie schon in der Vorsaison kam er für den verletzten A.J. Brown von den Philadelphia Eagles in das Spiel, das traditionell eine Woche vor dem Super Bowl stattfindet. Am kommenden Sonntag (Ortszeit) stehen sich im Endspiel in Las Vegas Titelverteidiger Kansas City Chiefs und die 49ers gegenüber.