Super Bowl: 49ers-Coach äußert seinen Unmut!

Die Trainingsbedingungen der San Francisco 49ers bleiben vor dem anstehenden Super Bowl LVIII in Las Vegas am kommenden Sonntag weiterhin ein Thema.

Nachdem Head Coach Kyle Shanahan am Dienstag noch betont hatte, er sei „überhaupt nicht besorgt“ wegen des Zustandes des Trainingsplatzes am Campus der UNLV, klang das nach der ersten Einheit vor Ort am Mittwoch schon wieder etwas anders.