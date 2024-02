Super Bowl Halbzeitshow: Spektakuläre Überraschungen enthüllt?

Super Bowl Halbzeitshow: Wer überrascht mit Usher?

Usher hatte bereits einer PK am Donnerstag angekündigt, eine gute Auswahl an Gast-Stars getroffen zu haben - und laut Informationen des Promi-Portals TMZ wird Alicia Keys einen Auftritt an der Seite von Usher haben. Der Quelle zufolge werden beide ihren Hitsong „My Boo“ aus dem Jahr 2004 performen. Zwar ist der Hit ein wenig in die Jahre gekommen, führte jedoch seinerzeit die US-Billboard-Charts für sechs Wochen am Stück an. Das Promi-Portal stützt sich bei der News auf Augenzeugen aus Produktionskreisen, die Keys und Usher bei Proben im Allegiant Stadium beobachtet haben.