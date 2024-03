NFL: Defensiv-Ass Donald beendet Karriere

Der NFL-Starverteidiger Aaron Donald von den Los Angeles Rams beendet mit sofortiger Wirkung seine Karriere. Das verkündete der 32-Jährige am Freitag via X. Donald spielte auf der Position des Defensive Tackle und stand in seinen zehn Saisons in der National Football League ausschließlich bei den Rams unter Vertrag, mit denen er 2016 von St. Louis nach Los Angeles umzog.