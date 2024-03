NFL: Kansas City Chiefs vor Verpflichtung von Rugby-Toptalent

Viele Experten haben Rugby-Toptalent Louis Rees-Zammit bereits eine Weltkarriere in der National Football League (NFL) prognostiziert, jetzt scheint der 23-Jährige auch ein Team gefunden zu haben.

NFL? „Es ist einfach toll, es jetzt endlich zu tun“

Erst im Januar hatte der 23-Jährige für viel Aufmerksamkeit gesorgt, als er bekannt gab, dass er seinen Traum von der NFL wirklich verfolgen und dafür seiner bisherigen Sportart Rugby den Rücken kehren will.

„Mein Vater war ein großes Vorbild für mich, denn er hat mich mit der Liebe zum Sport großgezogen. Er hat den Sport auch gespielt, als er jünger war, also ist es ganz einfach, das Spiel zu lieben, weil ich es von klein auf gesehen habe. Es war also schon immer in meinem Hinterkopf, aber es ist einfach toll, es jetzt endlich zu tun“, sagte Rees-Zammit zuletzt über seinen Wechsel.