NFL: Neuer Mega-Vertrag für Schlüsselakteur des Super-Bowl-Siegers

Die Kansas City Chiefs haben sich mit Chris Jones auf einen neuen Vertrag geeinigt. Laut eines Berichts von ESPN soll der Defensive Tackle einen Deal über fünf Jahre unterschreiben, der ihm in den ersten drei Jahren 95 Millionen Dollar garantiert.

Noch sind die genauen Details nicht ausgearbeitet, sollten die Zahlen aber so stimmen, würde Jones Nick Bosa als Defensiv Tackle mit dem höchsten Jahresgehalt der NFL -Historie ablösen. Der Star der San Francisco 49ers kassiert 34 Millionen Dollar pro Saison.

„Fünf weitere Jahre Großartigkeit“, kommentierte Jones den neuen Vertrag bei X. Der dreimalige Super-Bowl-Sieger und fünfmalige Pro-Bowler läuft seit seinem Draft im Jahr 2016 für die Chiefs auf. In seiner bisherigen Karriere verbuchte er 273 Tackles und 75,5 Sacks.

Gemeinsam mit Trainer Andy Reid und Travis Kelce, deren Zukunft ebenfalls unsicher war, will Jones in der kommenden Saison versuchen, mit Kansas City als erstes Team dreimal in Folge die NFL-Meisterschaft zu holen.