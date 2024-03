NFL: Polizei fahndet nach St. Browns Teamkollegen

Ein Teamkollege des deutschen Footballstars Amon-Ra St. Brown hat mächtig Ärger: Cameron Sutton, Linebacker der Detroit Lions aus der NFL , wird von der Polizei in Florida wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt öffentlich gesucht.

"Das Büro des Sheriffs von Hillsborough County braucht Ihre Hilfe bei der Suche nach einem gesuchten Verdächtigen: Cameron Sutton, 29. Sutton spielt in der NFL für die Detroit Lions", hieß es in einem Aufruf an die Bevölkerung des Bezirks, zu dem auch die Großstadt Tampa gehört: "Er wird wegen häuslicher Gewalt durch Strangulation gesucht."